В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявлен в Москве и Подмосковье с 21:00 пятницы, 14 апреля, до 21:00 воскресенья, 16 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Ветер, период предупреждения с 21:00 14 апреля до 21:00 16 апреля», — говорится в сообщении.

Синоптики предупредили, что местами порывы ветра могут достигать 15 м/с, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне Гидрометцентр сообщил, что в Московской области до 12:00 14 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, пишет «Москва 24».

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве и Московской области на Пасху будет ясная и солнечная погода.