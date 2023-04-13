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«Желтый» уровень опасности из-за ветра объявили в Подмосковье до 14 апреля

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В Московской области «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра объявлен до 12:00 пятницы, 14 апреля. Об этом Гидрометцентр России сообщил в четверг, 13 апреля.

По данным метеорологов, местами порывы ветра могут достигать 15 м/с.

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Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве и Московской области на Пасху будет ясная и солнечная погода, сообщает телеканал «Звезда».

Он отметил, что в московском регионе ожидается заметное понижение температуры до климатической нормы к выходным. В ночь на 14 апреля в столице ожидается 1–3 градуса, по области — до –1 градуса, днем — 8–10 тепла. 15 апреля ночная температура опустится до –1–3 градусов, по области — до 5 градусов ниже ноля, дневная температура — до +7–9 градусов, сообщает телеканал «360».

В Пасху, 16 апреля, ночью ожидается от 0 до +4 градусов, но днем температура достигнет +10–15 градусов. Погода «будет хорошей», несмотря на понижение температуры.

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