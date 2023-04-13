Вильфанд пообещал ясную и солнечную погоду на Пасху в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 13 апреля рассказал, что в Москве и Московской области на Пасху будет ясная и солнечная погода.

Он отметил, что в московском регионе ожидается заметное понижение температуры до климатической нормы к выходным. В ночь на 14 апреля в Москве будет 1–3 градуса, по области — до –1 градуса, днем — 8–10 тепла. 15 апреля ночная температура опустится до –1–3 градуса, по области — до 5 градусов ниже нуля, дневная температура — до +7–9 градусов.

В Пасху, 16 апреля, ночью ожидается от 0 до +4 градусов, но днем температура достигнет +10–15 градусов. Погода «будет хорошей», несмотря на понижение температуры.

«Если в четверг и пятницу еще будет усиление (ветра. — Ред.) до 15 м в секунду, то в субботу и воскресенье ветер слабый, небо голубое и ясное, солнце. Осадки не прогнозируются. Температурный фон будет около нормы», — приводит слова Вильфанда «РИА Новости».

Метеоролог подчеркнул, что в начале следующей недели снова ожидается повышение температуры до +12–18 градусов.

Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха в Москве превысила климатическую норму на 5 градусов.

10 апреля Вильфанд спрогнозировал похолодание на 5–6 градусов по сравнению с серединой недели в столице к Пасхе.

В этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе жителей Москвы и Московской области преимущественно ждет теплая погода с температурой до +16 градусов, однако к концу недели ожидается похолодание.