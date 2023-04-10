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Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве к концу недели

Синоптик Шувалов: к концу недели температура ночью в Москве может понизиться до –4 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На этой неделе жителей Москвы и Московской области преимущественно ждет теплая погода с температурой до +16 градусов, однако к концу недели ожидается похолодание. В частности, в ночь с пятницы на субботу температура может понизится до –3 … –4 градусов, рассказал «Известиям» 10 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Так, по его словам, до четверга, 13 апреля, включительно, ожидается теплая погода, а самый теплый день придется на среду, когда воздух может прогреться до +15 … +16 градусов.

«В четверг начнет крепнуть северо-восточный ветер, что говорит о приближении нового антициклона, который сформировался в воздухе над Баренцевым морем. В пятницу в течение дня будет преобладать северо-восточный ветер, днем температура понизится до +6 … +8 или +7 … +9 градусов. В ночь на субботу температура может опустится до –3 … –4 градусов», — рассказал Шувалов.

Он также отметил, что нижняя точка понижения температуры будет пройдена в пятницу. По его словам, в воскресенье утром будет еще прохладно, однако днем температура поднимется до +10 градусов.

Синоптик также обратил внимание, что изменения воздушных масс очистят воздух над столицей от пыли, которая уже почти неделю стоит в воздухе — северо-восточный ветер сдует ее в сторону и воздух станет заметно чище.

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В понедельник, 10 апреля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до 16 градусов тепла. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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