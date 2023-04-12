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12 апреля стало самым теплым днем в Москве с начала года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Среда, 12 апреля, стала самым теплым днем в Москве с начала года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура воздуха в столице достигла отметки в +16,1 градуса, но может подняться до +19 градусов.

«Мы очень близко подберемся к рекордному значению, который был зафиксирован в 2015 году и составил 20 градусов. То есть природа перекинула нас на месяц вперед», — приводит слова синоптика «Москва 24».

Тишковец отметил, что таким теплым День космонавтики бывает не чаще раза в 15 лет, пишет сайт kp.ru.

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Ранее в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Москве 12 апреля превысила климатическую норму на пять градусов.

В центре города зарегистрирована температура +17,3 градуса.

11 апреля синоптик Михаил Леус сообщил, что столичный регион находится под влиянием уходящего на юго-восток антициклона. Он добавил, что солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое, сообщает телеканал «360».

В этот же день в Гидрометцентре сообщили, что март в России в 2023 году вошел в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. В Москве средняя температура воздуха за март составила 1,3 градуса, отмечает агентство городских новостей «Москва».

До этого самым теплым днем с начала года был признан вторник, 11 апреля. Как пишет НСН, воздух прогрелся до +15,2 градуса.

10 апреля специалист прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что к концу недели в Москве в ночные часы ожидается похолодание. Оно будет заметно с ночи на пятницу, 14 марта, когда столбики термометров будут колебаться от –1 до –3 градусов. При этом Ильин пояснил, что в ночь на Пасху, 16 апреля, «можно смело рассчитывать на 11–13 градусов тепла», сообщает телеканал «Звезда».

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