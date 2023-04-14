Синоптик рассказал о заморозках в субботу в Москве

В ночь на субботу, с 14 на 15 апреля, в некоторых районах Москвы и Московской области ожидаются заморозки до –4 градусов. Об этом «Известиям» 14 апреля рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Марафон антициклонов продолжается. Свежий воздух в Москве задержится ненадолго. Арктический антициклон начнет прогреваться, и с воскресенья температура начнет подниматься. В ночь на субботу ожидаются заморозки практически повсеместно — не только в Подмосковье, но и в самой Москве, за исключением, может быть, центра. В восточной части ожидается снижение температуры до –4 градусов. Днем температура в этот день составит +8 … +10 градусов», — рассказал Шувалов.

С воскресенья, 16 апреля, по словам синоптика, начнется «постепенное, но уверенное» движение температуры вверх. В этот день она поднимется до +12 … +14 градусов. А в начале следующей недели — до +15 … +16 градусов.

«Надо сказать, что период бездождия затянулся и это вызывает опасения по поводу противопожарной обстановки в лесах во многих районах средней полосы России», — подытожил Шувалов.

Накануне, 13 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве и Московской области на Пасху будет ясная и солнечная погода.