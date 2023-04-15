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Вильфанд пообещал потепление жителям Центральной России
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Вильфанд пообещал потепление жителям Центральной России

Вильфанд: в Центральной России потеплеет до 18 градусов в середине недели
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 15 апреля сообщил, что в Центральной России потеплеет до +18 градусов в середине следующей недели.

«В понедельник ночные температуры положительные, днем +13…+15 градусов. В последующем температура будет от +14 до +18 градусов — вторник, среда, четверг», — приводит его слова «РИА Новости».

Вильфанд отметил, что в дни потепления сохраняется небольшая вероятность осадков, однако преимущественно погода будет теплой и комфортной.

Также метеоролог предупредил, что после 20 апреля ожидаются кратковременные дожди. При этом температура воздуха будет от 10 до 15 градусов тепла.

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Накануне Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье. Он будет действовать до 21:00 воскресенья, 16 апреля.

В этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что в ночь на субботу, с 14 на 15 апреля, в некоторых районах Москвы и Московской области ожидаются заморозки до –4 градусов.

При этом руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что майская, теплая погода вернется в Москву в начале следующей недели.

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