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Вильфанд предрек «опережающую свое развитие» теплую погоду в Москве

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал «опережающую свое развитие» теплую погоду в Москве на текущей неделе.

В беседе с RT в воскресенье, 16 апреля, специалист отметил, что с понедельника, 17 апреля, по четверг, 20 апреля, температура воздуха днем в столице составит +15…+17 градусов, а по области — до +18 градусов. Ночью также будет плюсовая температура.

По словам Вильфанда, Москва будет находиться в теплом секторе антициклона, воздушные массы будут поступать с юга и юго-востока, солнечные лучи же будут «прогревать подстилающую поверхность и передавать тепло в приземные слои воздуха».

Погода будет облачной с прояснениями, облака высокого яруса препятствовать прохождению солнечных лучей не будут. Ночные температуры составят около +5 градусов благодаря увеличению облачности. Отрицательных значений не ожидается. Начиная с пятницы, 21 апреля, произойдет снижение температуры до +13…+15 градусов, что соответствует норме.

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Ранее в этот день Вильфанд рассказал, что максимальная дневная температура в Москве с 17 по 20 апреля будет в диапазоне от 14 до 17 градусов тепла. Существенных осадков не ожидается, пишет НСН.

Атмосферное давление начнет снижаться с первого дня недели, но до выходных оно останется выше нормы, отмечает сайт kp.ru.

Также 16 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИАМО рассказал, что на предстоящей неделе в Москве температура не опустится ниже +11 градусов. В пятницу днем синоптики прогнозируют +11…+16 градусов, а к субботе уже до +13…+18 градусов. В воскресенье температура может подняться и до 14–19 градусов.

В понедельник, 17 марта, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +17 градусов. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, отмечает агентство городских новостей «Москва».

15 апреля заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в начале рабочей недели в столице ожидается заметное потепление. Так, ко вторнику температура воздуха может подняться до +18 градусов, а в следующие дни и вовсе достичь отметки в +20 градусов.

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