Лавров заявил о заинтересованности РФ в скором завершении конфликта на Украине

Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 17 апреля.

«Понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился», — указал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой.

Лавров подчеркнул, что российская сторона «подробнейшим образом» не раз объясняла причины происходящего, а также преследуемые цели в этой связи.

Глава МИД РФ добавил, что сегодня с бразильским коллегой они говорили о том контексте, который необходимо иметь в виду, чтобы решать подобные проблемы не на сиюминутной основе, а на основе долгосрочных договоренностей. Они, в свою очередь, по его словам, должны опираться на принцип многосторонности и учета интересов в сфере безопасности всех государств без исключения.

Ранее в этот день Лавров прибыл с официальным визитом в Бразилию. Рабочая поездка в Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу пройдет с 17 по 21 апреля. Там глава российского МИДа проведет насыщенную программу, в планах которой переговоры с высшим руководством и главами внешнеполитических ведомств вышеперечисленных стран. Во главе тем для переговоров в министерстве отметили вопросы укрепления международно-правовых основ современного мира, несущей конструкцией которого является Устав ООН.

Накануне президент Бразилии Лула да Силва предложил создать аналог «группы двадцати» (G20), который бы занимался разрешением ситуации на Украине. Глава государства рассказал, что уже обсудил эту идею с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Да Силва учтонил, что такое объединение стран должно выполнить посредническую миссию между Москвой и Киевом.

Ранее, 14 апреля, да Силва заявил, что США и Европа должны перестать поощрять украинский конфликт, в том числе поставками оружия Киеву. По его словам, это первое, что необходимо сделать, чтобы прийти к миру.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Решение о ее начале принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских боевиков.