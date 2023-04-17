МИД РФ призвал к немедленному прекращению огня в Судане
Россия выступает за немедленное прекращение огня в Судане и решение возможных спорных вопросов путем переговоров. Об этом 17 апреля заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов на встрече с послом Судана в Москве Мохаммедом Сирраджа.
Дипломаты обсудили развитие событий в Судане в контексте происходящих там вооруженных столкновений. При этом российская сторона акцентировала внимание на обеспечении безопасности посольства РФ в Хартуме и россиян, в настоящий момент находящихся в африканской стране.
Ранее в этот день комитет врачей Судана сообщил, что более 100 мирных жителей погибли в вооруженных столкновениях между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). По данным медиков, число погибших растет, так как артиллерийским обстрелам подвергаются медицинские учреждения, куда доставляют раненых. Отмечается, что точное число жертв подсчитать не удается.
Также сообщалось, что в здании Нубийской митрополии в суданском Хартуме из-за боевых действий заблокированы 15 человек, среди них россиянка с ребенком. Люди не могут выйти на улицу из-за обстрелов.
Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Хамидти. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.