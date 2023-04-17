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В Совбезе заявили об отсутствии пользы для России от утечек документов Пентагона

Член Совбеза РФ Иванов: слитые документы Пентагона не содержат ничего секретного и интересного для Москвы
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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Слитые секретные документы Пентагона не содержат ничего по-настоящему секретного и интересного для Москвы. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил постоянный член Совета безопасности России, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Он отметил, что ситуация вызывает у него скептицизм, так как информация об утечке данных США поступила из СМИ.

«У меня до последнего времени вообще [были] сильные сомнения — что это всё фейк. Во-первых, способ утечки, а во-вторых, самое главное, из всего объема материалов, из того, что я видел, по-настоящему ничего секретного я не увидел, [нет] большого, огромного интереса и практической пользы для России во всех этих сливах или утечках, называйте как угодно», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Постоянный член Совбеза РФ допустил, что это действительно мог быть слив информации. По его мнению, в таком случае широкий доступ к документам — это «головная боль и проблема американцев».

Спецпредставитель президента порекомендовал США лучше следить за своими секретными материалами.

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Ранее, 15 апреля, конгрессмен-республиканец от штата Техас Тони Гонсалес заявил о слабом контроле властей США за секретными правительственными данными.

Тогда же газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в правительствах стран Европы написала, что союзники США также выразили обеспокоенность касательно способности Вашингтона хранить секретные данные после инцидента с утечкой документов Пентагона в Сеть. По данным источников, информация о шпионаже США за союзниками и партнерами шокирует не так сильно, как раньше, поскольку многие страны следят друг за другом.

13 апреля бывший офицер американской разведки Чарльз Морган заявил, что утечка секретных документов США позволит России лучше противостоять шпионажу. Он отметил, что подобные утечки угрожают жизням людей. При этом устроившие слив информации редко думают о последствиях.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

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