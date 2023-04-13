Реклама
Прямой эфир
Мир
Банки Швейцарии пригрозили закрытием счетов россиян
Армия
Песков допустил участие бойцов СВО в параде на Красной площади
Мир
Global Times указала на провал попыток США сохранить гегемонию
Мир
В Боливии установили памятник Юрию Гагарину
Мир
СМИ назвали вступление Финляндии в НАТО роковой ошибкой
Мир
Стоявший за утечкой разведданных США мог получить их на военной базе
Армия
Расчеты минометов 2Б9 «Василек» нанесли удары по позициям ВСУ
Армия
ВКС РФ уничтожили штурмовые группы ВСУ на краснолиманском направлении
Происшествия
В ДНР умерла раненная при обстреле Пантелеймоновки женщина
Мир
Сроки визита Путина в Китай пока не определены
Культура
HBO выпустила трейлер четвертого сезона «Настоящего детектива»
Общество
Открытое горение в здании фермерского рынка в Химках ликвидировано
Общество
Вильфанд пообещал ясную и солнечную погоду на Пасху в Москве

Экс-разведчик США рассказал о значении утечки данных Пентагона для России

Экс-разведчик США Морган: утечка документов США позволит РФ лучше противостоять шпионажу
0
Фото: commons.wikimedia.org/Joeyp3413
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший офицер американской разведки Чарльз Морган 13 апреля заявил, что утечка секретных документов США позволит России лучше противостоять шпионажу.

Он отметил, что подобные утечки угрожают жизням людей. При этом устроившие слив информации редко думают о последствиях.

«Еще более опасный эффект в том, что утечка раскрывает России степень наших возможностей следить за ними, позволит принять меры противодействия и, вероятно, снизит наши возможности быть столь информированными об их планах и действиях», — приводит его слова «РИА Новости».

Также бывший пилот ВМС США Винсент Айелло сказал, что утечка изменит направление конфликта на Украине. Он сообщил, что принятие решений на высочайшем уровне требует осведомленности, которая подразумевает секретные методы и обсуждения.

Слив не работает: кому выгодны утечки американских спецслужб
Версия о дезинформации не выдерживает критики

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. По данным источника The Washington Post (WP), часть документов была подготовлена зимой для председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных. При этом доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи» сотрудников военного ведомства.

10 апреля агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби сказал, что США пока не могут ответить на вопрос, ликвидирована ли утечка секретных документов Пентагона или же в Сети могут появиться еще какие-то материалы. Также он заявил об отсутствии единой версии об утечке секретных документов Пентагона.

Газета Politico 10 апреля отмечала, что Вашингтон пытается урегулировать ситуацию с утечкой данных. Представители американских разведслужб, Госдепа и Пентагона обратились к иностранным коллегам, чтобы развеять их опасения. В настоящий момент проводится расследование, в ходе которого специалисты пытаются определить виновных и объем раскрытой информации.

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в беседе с «Известиями» отметил, что союзники США по НАТО не найдут ничего удивительного в попавших в Сеть секретных американских документах. По его мнению, они и так всё прекрасно знают. В то же время он призвал с осторожностью относиться к данным о возможном контрнаступлении Украины.

Между тем 11 апреля Politico сообщила, что в конгрессе США запросили секретные брифинги об утечке данных Пентагона.

Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных документов.

Телеканал Fox News сообщил, что утечка секретных документов могла произойти не из Пентагона, а из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) или Агентства национальной безопасности (АНБ).

При этом минобороны Великобритании утверждает, что утечка секретных материалов Пентагона содержит неточности.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023