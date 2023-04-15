Конгрессмен раскритиковал власти США из-за слабого контроля за секретными данными

Конгрессмен-республиканец от штата Техас Тони Гонсалес заявил о слабом контроле властей США за секретными правительственными данными. Об этом 15 апреля он сообщил в эфире телеканала NBC News.

«Присутствует ощущение, что вопросу защиты секретных данных уделяется меньше внимания, а это является неверным подходом. Публикация конфиденциальных документов — последнее, что нам нужно. Это опасно», — подчеркнул Гонсалес.

Он также на этом фоне обратил внимание на действия нынешнего и бывшего президентов США Джо Байдена и Дональда Трампа.

Ранее в этот день союзники США также выразили обеспокоенность касательно способности Вашингтона хранить секретные данные после инцидента с утечкой документов Пентагона в Сеть. По данным источников, информация о шпионаже США за союзниками и партнерами шокирует не так сильно, как раньше, поскольку многие страны следят друг за другом. При этом они признали, что не могут позволить себе ограничить обмен информацией с США, которые обладают «огромным потенциалом в области разведки, превосходящим возможности любой другой страны».

Однако позже в этот день еще одно важное секретное сообщение просочилось в медиапространство: член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин в своем обращении к министру обороны заявила, что президент США Джо Байден хочет разжечь конфликт между Вашингтоном и Москвой и для этого отправляет американских военных на Украину.

О еще одном крупном сливе двух партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля: порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии, попали в Сеть. Из них также ясно, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.