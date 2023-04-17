SpaceX отменила запуск тяжелой ракеты-носителя Starship
Первый испытательный орбитальный полет прототипа тяжелой ракеты-носителя Starship отменен по техническим причинам. Об этом 17 апреля сообщила компания SpaceX в Twitter.
Запуск, назначенный на 08:20 (16:20 мск), был отменен из-за несработавшего нагнетательного клапана топливной системы. Для повторной попытки специалистам компании придется заменить всё топливо на борту ракеты. Предварительно, на эту работу уйдет не менее 48 часов.
Время нового запуска пока не определено, предположительно он состоится 19 апреля.
Ранее в этот день глава SpaceX Илон Маск усомнился в том, что испытательный запуск Starship пройдет гладко. Он отметил, что с большой долей вероятности полет придется отложить. Бизнесмен добавил, что считает двигатели слабым местом в конструкции аппарата.
По словам Маска, самое главное — не допустить взрыва на стартовой площадке, в противном случае подготовка к повторному пуску может затянуться на месяцы.
Тестовый запуск Starship должен был пройти с частного космодрома компании Starbase в штате Техас. Согласно заявлению SpaceX, специалисты собирались провести испытания «полностью интегрированного» комплекса корабля вместе с ракетой Super Heavy.