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Город золотой: аренда жилья в Сочи на майские праздники подорожала на 15%

Как не остаться без места проживания и какой вариант стоит выбирать при бронировании
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Аренда квартир и домов в Сочи на майские праздники подорожала на 10–15%, сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости. Цены с начала года выросли уже на 20–25%. Ситуация может привести к тому, что из-за таких резких скачков собственники жилья будут отказывать в заселении даже в забронированные квартиры, если найдут готовых платить больше, предупредили эксперты. Стоимость проживания в отелях города также увеличится — до 60% по сравнению с апрелем, отметили специалисты.

Майские расценки

Цены на аренду жилья в Сочи с начала года выросли на 20–25%, рассказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» в регионе Павел Быков. Относительно 2022-го стоимость съемных квартир и домов поднялась в среднем на 10–15%, и ближе к 1 мая она может увеличиться еще до 25%, сказал он. Такой резкий подъем цен только в этом городе — арендные ставки на остальных курортах Краснодарского края растут более сдержанными темпами, отметил специалист.

По информации управляющего партнера Dombook, основателя «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой, увеличение цен на посуточную аренду жилья на курортах Краснодарского края за год составило от 10 до 20% в зависимости от локации.

Сочи как курорт востребован и зимой и летом, отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. А повышенный интерес влияет на ценовые параметры, добавил он.

аэропорт
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Наибольший рост стоимости зафиксирован в Сочи, поскольку туда сейчас проще всего добраться. Там находится действующий аэропорт, хорошая насыщенная инфраструктура на любой возраст, бюджет и потребность отдыхающих, в целом город традиционно популярный уже много десятилетий, — сказала Ирина Доброхотова.

Чем сложнее добраться до города, тем меньше рост цены. Например, по словам эксперта, в этом году на майские праздники не пользуются прежней популярностью точки ближе к Азовскому морю — сейчас там не работают аэропорты, а поезд от Москвы до Анапы идет порядка полутора суток.

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В целом причины роста цен на аренду — это восстановление спроса после ковидных ограничений, серьезная переориентация туризма на внутренние направления, прямое авиасообщение и наличие, по сути, только двух теплых морей в стране — Черного и Азовского, добавила Ирина Доброхотова.

С началом летнего сезона стоимость проживания в гостиницах Сочи также начала расти. Прежде всего это затрагивает бюджетные варианты размещения в гостиницах 2*, их стоимость с марта по апрель увеличилась на 12%, рассказала заместитель директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова.

отель
Фото: РИА Новости/пресс-служба гостиницы «Рэдиссон Славянская»

— Размещение в отелях в мае предлагается по цене уже выше апрельских на 40%, при этом самый высокий рост стоимости показывают отели категории 5* — на 55–60%, — сообщила она.

Как не обмануться

Сегодня туристы всё чаще бронируют проживание в Сочи и на побережье напрямую у собственников, отметила партнер и руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Commonwealth Partnership (CMWP) Марина Смирнова. К этому в том числе привел уход из РФ сервиса booking.com. При этом зачастую клиенты заказывают больше жилья, чем им нужно на самом деле, поскольку опасаются, что мест не будет. И это создает ажиотажный спрос, сказала она.

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Из-за резких скачков цен собственники жилья могут отказаться заселять людей в забронированные квартиры, если найдут арендаторов, готовых платить больше, предупредил Павел Быков.

— Такая ситуация на сочинском рынке наблюдалась в 2020 году, когда на фоне резкого роста ставок часть собственников предлагали арендаторам либо платить значительно дороже предварительной цены бронирования, либо расторгали договоры аренды, — напомнил он.

ключи
Фото: ТАСС/dpa/Kira Hofmann

Поэтому при бронировании важно заключать правильный договор аренды, в котором будут прописаны адекватные условия отказа собственников от сдачи, с выплатой соразмерной неустойки, добавил эксперт.

— В договоре нужно прописывать любые ситуации, связанные с риском его расторжения как со стороны арендатора, так и собственника. При этом важно указать, в какой срок производятся расчеты между сторонами при возникновении такой ситуации, — уточнил Павел Быков.

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Случаи, когда собственники квартир не подтверждают бронь, всегда были и будут, полагает Марина Смирнова. Такие же ситуации создаются и в гостиницах, это так называемый овербукинг. Только гостиница обычно отвечает перед клиентом, старается переселить в другой отель или номер более высокой категории. А собственники такому правилу не следуют — в случае отсутствия договора заставить владельцев жилья соблюдать условия практически невозможно, добавила она.

Повышение спроса неминуемо приведет к росту числа мошенничеств и некорректным ситуациям со стороны собственников, поэтому людям нужно быть осторожными, добавил экономист Егор Клопенко. По сути, единственное, что можно посоветовать, — пользоваться официальными системами бронирования и гостиницами. Это существенно снижает риски, хотя и не на 100%, пояснил специалист.

сочи
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В целом чем раньше планируется отдых, тем лучше, добавил Павел Сигал из «Опоры России». И действительно, если договариваться с отелем через приложение или специальные сайты, то есть определенные гарантии, подчеркнул эксперт.

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