Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД Латвии сообщили о запрете на въезд 10 россиянам из-за дела Кара-Мурзы
Мир
В Судане сообщили о более чем 100 погибших в столкновениях мирных жителях
Мир
NYT рассказала о подготовке НАТО к возможным боевым действиям на своих границах
Армия
Штурмовые отряды заняли еще два квартала в Артемовске
Мир
Bloomberg сообщило о переизбытке СПГ в странах Европы и Азии
Наука и техника
В Испании провели первую в мире полностью роботизированную пересадку легкого
Мир
В МГУ заявили об отсутствии между Россией и Китаем «дружбы против кого-то»
Мир
Премьер Словакии анонсировал приостановку импорта зерна с Украины
Мир
Жена Шольца покинула пост министра образования Бранденбурга из-за критики
Мир
США перебросят через Эстонию танковый батальон на учения НАТО в Финляндии
Общество
Россиян предупредили о возможном всплеске активности мошенников
Мир
Глава Татарстана Минниханов объявлен «нежелательным лицом» в Молдавии
Авто
В России продажи автомобилей во вторую неделю апреля снизились на 8%

Продажи выпуска Playboy во Франции взлетели из-за госсекретаря на обложке

0
Фото: Playboy
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продажи апрельского выпуска журнала Playboy во Франции резко увеличились из-за того, что для него снялась госсекретарь при премьер-министре по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа. Об этом 17 апреля сообщает телеканал France Info со ссылкой на главного редактора журнала Жана-Кристофа Флорантена.

«Почти 100 тыс. экземпляров ежемесячника с министром на обложке были распроданы всего за три часа 6 апреля. Следствие: 60 тыс. дополнительных номеров поступят с четверга, 20 апреля, в газетные киоски. Настоящий хит для очаровательного журнала: обычно Playboy ежемесячно продает более 30 тыс. экземпляров», — рассказал он.

Отмечается, что на обложке журнала Шьяппа позирует в белом платье с глубоким вырезом и обнаженными плечами с цифрами 49.3 на груди. На заднем плане — французский флаг. Цифра 49.3 символизирует номер статьи конституции, которой премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась 16 марта, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, который вызвал активные протесты и митинги по всей Франции.

Дело в Шьяппе: несвоевременные съемки и лингвистический передел
«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире

До этого, 2 апреля, премьер-министр страны Элизабет Борн сделала выговор Шьяппа и раскритиковала ее за то, что та согласилась дать интервью журналу Playboy. По данным издания, Борн лично позвонила Шьяппа и заявила, что ее интервью «категорически неуместно в сегодняшнем социальном контексте».

15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, который увеличивает возраст выхода на пенсию в 62 до 64 лет.

В связи с этим 15 апреля французские профсоюзы призвали к «исключительной и народной» демонстрации против пенсионной реформы 1 мая. Отмечается, что подобная акция представителей всех профессий станет исторической для Франции.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023