Продажи выпуска Playboy во Франции взлетели из-за госсекретаря на обложке

Продажи апрельского выпуска журнала Playboy во Франции резко увеличились из-за того, что для него снялась госсекретарь при премьер-министре по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа. Об этом 17 апреля сообщает телеканал France Info со ссылкой на главного редактора журнала Жана-Кристофа Флорантена.

«Почти 100 тыс. экземпляров ежемесячника с министром на обложке были распроданы всего за три часа 6 апреля. Следствие: 60 тыс. дополнительных номеров поступят с четверга, 20 апреля, в газетные киоски. Настоящий хит для очаровательного журнала: обычно Playboy ежемесячно продает более 30 тыс. экземпляров», — рассказал он.

Отмечается, что на обложке журнала Шьяппа позирует в белом платье с глубоким вырезом и обнаженными плечами с цифрами 49.3 на груди. На заднем плане — французский флаг. Цифра 49.3 символизирует номер статьи конституции, которой премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась 16 марта, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, который вызвал активные протесты и митинги по всей Франции.

До этого, 2 апреля, премьер-министр страны Элизабет Борн сделала выговор Шьяппа и раскритиковала ее за то, что та согласилась дать интервью журналу Playboy. По данным издания, Борн лично позвонила Шьяппа и заявила, что ее интервью «категорически неуместно в сегодняшнем социальном контексте».

15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, который увеличивает возраст выхода на пенсию в 62 до 64 лет.

В связи с этим 15 апреля французские профсоюзы призвали к «исключительной и народной» демонстрации против пенсионной реформы 1 мая. Отмечается, что подобная акция представителей всех профессий станет исторической для Франции.