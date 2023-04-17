Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков рассказал о попытках США вести разведдеятельность в России
Мир
Военные Китая сопроводили эсминец США в Тайваньском проливе
Общество
Синоптик спрогнозировал до +18 градусов в Москве
Мир
Главы МИД стран G7 договорились о сохранении антироссийских санкций
Армия
Путин на встрече с Шойгу высоко оценил первый этап внезапной проверки ТОФ
Общество
В школах РФ проходят уроки о Дне памяти о геноциде советского народа нацистами
Политика
В Кремле ответили на вопрос о проверках деклараций чиновников о доходах
Мир
Премьер Словакии анонсировал приостановку импорта зерна с Украины
Политика
В Госдуме предложили расширить состав участников ДСНВ
Общество
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Мир
Россиянка с ребенком заблокированы в Нубийской митрополии в Хартуме
Мир
МИД РФ заявил о противостоянии России НАТО и Украине в одиночку
Мир
Экс-разведчик Риттер уличил Запад в планах втянуть Россию в конфликт с Грузией
Сюжет:

Африканист оценил вероятность снижения накала конфликта в Судане

Африканист Шелковников: предпосылок для снижения накала конфликта в Судане нет
0
Фото: AP/Marwan Ali
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предпосылок для снижения накала конфликта в Судане нет. Об этом 17 апреля «Известиям» заявил эксперт Центра изучения Африки Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Шелковников.

По его словам, то, что сейчас происходит в Судане, — это конфликт с долгой историей внутренних элит, которые пришли к власти после президентства Омара аль-Башира в 2019 году.​ Тогда на его место пришла группировка​ Сил быстрого реагирования Судана во​ главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом.

«Между ними обострились трения. Сейчас, когда в декабре было заключено соглашение о переходе власти к гражданским в Судане, одним из них стал пункт включения Сил быстрого реагирования в состав суданской армии в течение двух лет. Это, конечно же, план Бурхана.​ Они должны были стать подконтрольны официальной армии. Однако​ они хотели этого избежать, поскольку у них есть собственные интересы, у них серьезный состав, и чувствуют они себя политической силой. На этом пути разгорелся горячий конфликт», — сказал эксперт.

Шелковников указал на то, что внешнего вмешательства в конфликт в Судане не прослеживается.

«Это скорее внутренние разборки, региональные игроки пытаются посадить обе стороны за стол переговоров. Не стоит ожидать в ближайшие дни снижения накала конфликта, для этого пока нет предпосылок. Конфликт продолжается», — сказал африканист.

Достичь передела: что стоит за попыткой госпереворота в Судане
И почему за ситуацией в африканской республике так бдительно наблюдает Китай

Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Суданская армия на следующий день согласилась открыть гуманитарные коридоры ради безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи. Гуманитарный коридор должен открываться каждый день на три часа. После достижения этой договоренности в Хартуме усилились уличные бои.

Известно, что погибло около 200 человек, порядка 500 пострадали. Среди жертв конфликта есть женщины и дети.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023