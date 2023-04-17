Африканист оценил вероятность снижения накала конфликта в Судане

Предпосылок для снижения накала конфликта в Судане нет. Об этом 17 апреля «Известиям» заявил эксперт Центра изучения Африки Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Шелковников.

По его словам, то, что сейчас происходит в Судане, — это конфликт с долгой историей внутренних элит, которые пришли к власти после президентства Омара аль-Башира в 2019 году.​ Тогда на его место пришла группировка​ Сил быстрого реагирования Судана во​ главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом.

«Между ними обострились трения. Сейчас, когда в декабре было заключено соглашение о переходе власти к гражданским в Судане, одним из них стал пункт включения Сил быстрого реагирования в состав суданской армии в течение двух лет. Это, конечно же, план Бурхана.​ Они должны были стать подконтрольны официальной армии. Однако​ они хотели этого избежать, поскольку у них есть собственные интересы, у них серьезный состав, и чувствуют они себя политической силой. На этом пути разгорелся горячий конфликт», — сказал эксперт.

Шелковников указал на то, что внешнего вмешательства в конфликт в Судане не прослеживается.

«Это скорее внутренние разборки, региональные игроки пытаются посадить обе стороны за стол переговоров. Не стоит ожидать в ближайшие дни снижения накала конфликта, для этого пока нет предпосылок. Конфликт продолжается», — сказал африканист.

Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Суданская армия на следующий день согласилась открыть гуманитарные коридоры ради безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи. Гуманитарный коридор должен открываться каждый день на три часа. После достижения этой договоренности в Хартуме усилились уличные бои.

Известно, что погибло около 200 человек, порядка 500 пострадали. Среди жертв конфликта есть женщины и дети.