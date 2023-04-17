Прошла церемония награждения победителей Российского инвестиционного чемпионата (РИЧ). Мероприятие было организовано «Тинькофф Инвестициями».

Участниками чемпионата стали инвесторы из разных регионов страны — всего более 250 тыс. человек.

По словам директора «Тинькофф Инвестиции» Дмитрия Панченко, участники должны были показать максимальную доходность. «Ты имеешь брокерский счет, у тебя там есть какие-то акции или деньги. Одной кнопкой подключаешься к чемпионату. И дальше мы в автоматическом режиме начинаем следить за твоей доходностью», — рассказал он.

Самым крупным призом на конкурсе стала сумма в 2,5 млн рублей.

В настоящее время проходит другой турнир — Кубок РИЧ. Принять участие в нем можно до 26 мая.