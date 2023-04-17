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Эксперт назвала способы проверки качества рыбы в домашних условиях

Эксперт Ерофеева объяснила, как проверить качество рыбы и икры в домашних условиях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Употребление в пищу рыбы, на теле которой есть травмы или порезы, может быть опасным, поскольку через них она могла заразиться микробными инфекциями. Об этом в воскресенье, 16 апреля, рассказала «Газете.Ru» специалист по контролю качества в компании «Путина» Марина Ерофеева.

По ее словам, при покупке нужно обращать внимание на глаза рыбы, которые должны быть чистыми, влажными и слегка выпуклыми. Кроме того, определить качество рыбы можно по жабрам: чем ярче их цвет, тем свежее продукт. При долгом хранении жабры темнеют, приобретают бурый или серый оттенок.

«Качество рыбы дома можно проверить по чешуе. Если вы берете ее в руку и к ладони прилипает чешуя — это плохой знак. Чешуя должна блестеть, переливаться, плотно сидеть на коже и не выглядеть пересохшей», — сообщила эксперт.

Специалист отметила, что тело свежей рыбы должно быть нескользким и упругим. Это можно проверить нажатием пальца. Рваные плавники или потрепанный хвост говорят о том, что рыба много времени провела в сетях.

«Помните, свежая рыба пахнет солью, морем или рекой, иногда свежим огурцом — это касается, например, корюшки, но никак не душным рыбным «амбре» или другими посторонними запахами», — сказала эксперт.

Ерофеева также отметила, что по запаху можно определить среду обитания рыбы. У скумбрии или сардин может присутствовать кислый аромат.

Кроме того, она назвала плохим признаком, если рыба при разделке легко отделяется от костей — это говорит о том, что продукт уже не свежий.

Специалист посоветовала покупать только ту рыбу, которая обитает в дикой природе. К ним относятся треска, сельдь, минтай, горбуша, нерка, кета, и другие. Рыба, выращенная на ферме, менее полезна, поскольку питалась соевой и кукурузной мукой. В ней содержится меньше полезных витаминов и минералов.

Кроме того, Ерофеева дала совет, как проверить качество икры.

«Говоря об икре, если она попалась в стеклянной банке — стоит обратить внимание на внешний вид. Качественный продукт не будет «перетекать», будет лишен посторонних включений и примесей. Не должен смущать и яркий цвет продукта. Икра лососевых рыб имеет различную палитру окраса: от ярко-красного до светло оранжевого», — добавила она.

Чтобы проверить качество икры, нужно залить несколько икринок кипятком. Если шарики растворятся в воде, значит продукт имитированный.

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Ранее, 3 апреля, эксперт Международного института интегративной нутрициологии Александра Новикова заявила, что употребление в пищу некоторых видов рыбы чревато отравлением тяжелыми металлами. Она посоветовала обращать внимание на размер рыбы: чем она крупнее, тем больше накапливает в себе металлов, таких как ртуть, свинец, мышьяк, кадмий. Особенно это касается хищных рыб.

28 марта инфекционист Елена Эсауленко рассказала, почему не следует покупать рыбу на улице. Врач привела в пример корюшку. Поскольку эта рыба в обязательном порядке должна пройти проверку у паразитолога, лучше всего приобретать ее в специализированном магазине, который сможет гарантировать безопасность своих товаров.

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