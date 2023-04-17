В США назвали санкции против РФ самым грандиозным просчетом Запада

Антироссийские санкции из-за украинского конфликта оказались самым грандиозным просчетом Запада за всю историю. Об этом 12 апреля об этом написал журнал American Thinker.

«Санкции не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали. Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза», — говорится в материале.

Как отмечает издание, статистические данные говорят, что пока Запад будет сталкиваться с высокой инфляцией и дефицитом энергоносителей, экономика России будет расти быстрее немецкой или британской, а позже перегонит и прочие западные экономики, в том числе США.

При этом American Thinker указывает, что Россия добивается успехов и в военной сфере, наладив производство обороной продукции. В свою очередь Запад испытывает дефицит боеприпасов, вызванный поддержкой Украины.

Ранее, 13 апреля, еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс сообщила о том, что Евросоюз (ЕС) готовит 11-й пакет антироссийских санкций. МакГиннесс отметила, что 11-й санкционный пакет будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов накануне сообщил, что новые санкции США не повлияют на подходы Москвы, однако могут нанести репутационный ущерб Вашингтону.

В тот же день депутат Европарламента (ЕП) от Нидерландов Марсель де Граф призвал Евросоюз прекратить поставки оружия на Украину и остановить санкции против России. По его словам, экономика ЕС полностью разрушена.

6 апреля американский обозреватель рассказал, почему санкции против России получили обратный эффект. По его словам, «стремление Запада сжечь рубль получило неприятные последствия». Он указал на то, что Россия теперь контролирует цены на нефть и золото.

3 апреля экс-глава австрийского МИДа Карин Кнайсль заявила, что многочисленные антироссийские ограничения негативно сказываются на репутации тех, кто их вводит. Попытки Запада надавить на Москву не привели к желаемым результатам и не оказали существенного влияния на политику РФ.

До этого, 25 февраля, Евросоюз принял 10-й пакет антироссийских санкций. В черный список включено 121 физическое и юридическое лицо. Также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.