Евродепутат призвал прекратить вооружать Киев и остановить санкции против России

Депутат Европарламента (ЕП) от Нидерландов Марсель де Граф в среду, 12 апреля, призвал Евросоюз прекратить поставки оружия на Украину и остановить санкции против России.

«Экономика ЕС полностью разрушена из-за нелепых самоубийственных санкций. Главным проигравшим в конфликте на Украине является ЕС. Этот ущерб не может быть устранен», — написал де Граф на своей странице в Twitter.

20 марта страны Евросоюза утвердили план передачи Украине 1 млн артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев. Как отметил глава евродипломатии Жозеп Боррель, план состоит из трех шагов: €1 млрд пойдет на немедленные поставки, €1 млрд — на совместные закупки, создание комиссии по резкому увеличению военных производственных возможностей.

Также 20 марта сообщалось, что государства Евросоюза намерены увеличить свои оборонные расходы к 2025 году на одну треть — на €70 млрд — по сравнению с €214 млрд в 2021 году.

18 марта евродепутат от Ирландии Клэр Дейли заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) состоят из плохо обученных мобилизованных, покидающих поле боя при первой возможности. По ее мнению, в связи с этим Западу следовало бы прекратить поставки вооружения на Украину.

Ранее, 16 марта, госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер обвинил членов Европарламента и «брюссельских бюрократов» в разжигании конфликта на Украине. Будапешт выступает за проведение переговоров и немедленное прекращение огня, отметил он.

14 марта Совет Европейского союза увеличил на €2,2 млрд объем Европейского фонда мира, из которого Евросоюз выделяет средства на оружие для Украины.

Кроме того, Евросоюзом введено 10 пакетов антироссийских санкций.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.