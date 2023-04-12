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Посол Антонов заявил об ущербе для США от новых санкций против России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов 12 апреля сообщил, что новые санкции США не повлияют на подходы Москвы, однако могут нанести репутационный ущерб Вашингтону.

«Предпринимаемые администрацией недружественные шаги не способны повлиять на подходы и позиции нашей страны. Нанесут лишь новый ощутимый урон деловой репутации Соединенных Штатов в глазах остального мира», — рассказал посол.

Антонов также сообщил, что попытки Вашингтона наказать РФ только подтверждают его бессилие добиться отказа Москвы от защиты своих национальных интересов.

«Судя по всему, сверхдоходы местных нефтяников и газовиков, «снимающих сливки» с терактов против трубопроводов системы «Северный поток» и обрушения энергосвязей России и Европы, не дают покоя и атомщикам. Примечательно при этом, что от очередного санкционного выпада Вашингтона, призванного максимально осложнить взаимодействие «третьих» стран с отечественными контрагентами, далеко не в восторге европейские союзники Соединенных Штатов», — сообщил Антонов.

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Ранее в этот день сообщалось, что США ввели дополнительные санкции в отношении десятков юридических и физических лиц из России и ряда других стран.

Всего под новые санкции попали 34 физических лица и несколько десятков юридических лиц из России, а также некоторые граждане Венгрии и Кипра. Кроме того, ряд компаний, базирующихся на острове, также попали под ограничения.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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