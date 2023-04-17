Бербок призвала провести встречу глав МИД Китая и США по Тайваню

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 16 апреля заявила о необходимости организовать встречу американского госсекретаря Энтони Блинкена и главы внешнеполитического ведомства КНР Цинь Гана для обсуждения тайваньского вопроса.

«На мой взгляд, важно, чтобы в скором будущем эта встреча состоялась», — подчеркнула она в интервью телеканалу ZDF.

Бербок также напомнила, что подобное мероприятие уже было запланировано, однако поездка госсекретаря США в Пекин сорвалась на фоне инцидента с китайским аэростатом.

Ранее в этот день глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с главой МИД ФРГ отметил, что китайские власти продолжат вести независимую внешнюю политику, а также будут противодействовать любым попыткам давления и запугивания.

Кроме того, по его словам, Пекин рассчитывает на то, что Германия поддержит возвращение Тайваня в состав КНР. Ван И подчеркнул, что сепаратистская деятельность сторонников независимости острова угрожает безопасности в регионе. Бербок, в свою очередь, заверила, что Берлин понимает важность тайваньского вопроса и сохраняет приверженность политике «одного Китая».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.