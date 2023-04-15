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В МИД КНР выразили надежду на поддержку Германии в тайваньском вопросе

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Пекин рассчитывает на то, что Германия поддержит возвращение Тайваня в состав КНР. Об этом в субботу, 15 апреля, заявил глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам Ван И на встрече с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

«Китай однажды поддержал воссоединение Германии, мы надеемся и верим, что ФРГ также поддержит великое дело Китая по мирному воссоединению [с Тайванем]», — цитирует политика пресс-служба китайского МИД.

По словам Ван И, сепаратистская деятельность сторонников независимости острова угрожает безопасности в регионе и, в частности, в Тайваньском проливе.

Бербок, в свою очередь, заверила, что Берлин понимает важность тайваньского вопроса и сохраняет приверженность политике «одного Китая».

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До этого, 6 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу.

В марте был опубликован социально-экономический план развития КНР на 2023 год. В нем, в частности, говорится, что Пекин настроен на продолжение решительной борьбы за воссоединение с островной провинцией.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку его независимости.

Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с КПК силы партии Гоминьдан во главе с генералом Чан Кайши перебрались на остров. Контакты между провинцией и материковым Китаем позднее возобновились.

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