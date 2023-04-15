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В КНР заявили о неизменности курса не независимую внешнюю политику

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Фото: TASS/EPA/WU HAO
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Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику, заявил 15 апреля глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Пекине.

«Пекин продолжит проводить независимую внешнюю политику и играть роль ответственной крупной страны в содействии миру и развитию во всем мире», — приводит слова Ван И пресс-служба МИД КНР.

Он отметил, что Китай будет защищать авторитет ООН и международный порядок, сформировавшийся после Второй мировой войны.

Кроме того, по словам Ван И, Пекин намерен противодействовать политике притеснения и запугивания.

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Обозреватель китайского издания «Хуаньцю шибао» Чжао Цзяньдун 7 апреля заявил, что западным странам необходимо усвоить урок взаимного уважения и перестать учить другие страны, навязывая свое мнение по всем вопросам.

В марте глава МИД КНР Цинь Ган отмечал, что отношения Китая и России являются залогом глобального стратегического баланса. По его словам, вместе Китай и Россия получат импульс для многополярности мира и демократизации международных отношений.

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