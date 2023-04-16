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Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ достигло семи

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Количество погибших в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до семи, сообщило 16 апреля представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«На улице 50-летия СССР погибла женщина 1966 года рождения, ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц — мужчины 1961, 1965 и 2002 годов рождения, женщины 1953, 1967, 1947 и 1945 годов рождения», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что во время пасхального богослужения в ночь на 16 апреля украинские боевики совершили атаку из реактивных систем залпового огня (РСЗО) со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Невельское, с применением осколочных ракет JROF-HEAP (1050 ромбовидных осколков) калибра 122 мм, «произведенных в Словакии и переданных странами, входящими в блок НАТО».

Кроме того, зафиксированы повреждения зданий по 17 адресам. Так, повреждения получили больница, два детских сада, рынок, школа и многоквартирные жилые дома.

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В пасхальную ночь ВСУ обстреливали Донецк. Первые снаряды со стороны позиций украинских боевиков по району с мирными гражданами были запущены в 00:30. Позже источник «Известий» сообщил, что ВСУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку во время пасхального богослужения. Эту информацию также подтвердили в представительстве ДНР в СЦКК.

В результате обстрела со стороны ВСУ района собора погибла женщина. Сообщалось о пострадавших. Отмечалось, что снаряд упал рядом с автомобилем, в котором на заднем сиденье находилась женщина.

Позже ВСУ продолжили обстреливать Донецк. Так, в 05:05 боевики выпустили еще пять снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам.

В результате одного из обстрелов со стороны украинских войск в Донецке вспыхнул детский сад. Корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что одна ракета из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» попала прямо в здание, вторая — на территорию детсада по адресу Школьный бульвар, 6.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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