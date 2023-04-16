Еврокомиссия назвала неприемлемыми запреты на импорт зерна с Украины

Еврокомиссия (ЕК) назвала неприемлемыми запреты Польши и Венгрии на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба ЕК.

Там напомнили о недопустимости односторонних действий отдельных стран, состоящих в Европейском союзе (ЕС).

«В этом контексте мы считаем важным напомнить, что торговая политика ЕС — это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия неприемлемы», — подчеркнули в пресс-службе ЕК.

Накануне, 15 апреля, Венгрия и Польша запретили импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины до 30 июня 2023 года. Причиной стало затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины раскритиковало решение Польши запретить ввоз в страну украинской продукции.

До этого, 23 марта, страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. С проблемами из-за ввоза украинского зерна столкнулись фермеры Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.