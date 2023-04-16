Реклама
Прямой эфир
Спорт
Медведев стал 11-м преодолевшим отметку в $30 млн призовых теннисистом в истории
Мир
Раскольническая церковь впервые провела пасхальную службу в Киево-Печерской лавре
Мир
Папа римский в пасхальном поздравлении пожелал мира России и Украине
Мир
Стало известно о взятии под контроль 90% территории Хартума силами спецназа Судана
Армия
Российские силы освободили два квартала Артемовска
Мир
Принц Гарри согласился приехать на коронацию Карла III после беседы с ним «по душам»
Мир
На саммите G7 в Японии усилят охрану лидеров после ЧП с Кисидой
Мир
На Западе заметили большое число оставшихся в России компаний
Мир
Украина намерена оперативно договориться с Польшей о транзите зерна
Мир
В Колумбии при ударе молнии погибли пять человек
Спорт
Устюгов победил в гонке на 70 км свободным стилем на чемпионате России
Общество
Путин в поздравлении с Пасхой назвал РПЦ духовной опорой россиян
Мир
Министр обороны Великобритании отправится в США для обсуждения утечек Пентагона

Еврокомиссия назвала неприемлемыми запреты на импорт зерна с Украины

Еврокомиссия назвала неприемлемыми запреты Венгрии и Польши на ввоз украинского зерна
0
Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еврокомиссия (ЕК) назвала неприемлемыми запреты Польши и Венгрии на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба ЕК.

Там напомнили о недопустимости односторонних действий отдельных стран, состоящих в Европейском союзе (ЕС).

«В этом контексте мы считаем важным напомнить, что торговая политика ЕС — это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия неприемлемы», — подчеркнули в пресс-службе ЕК.

Бунт обманутой деревни: украинское зерно разоряет фермеров в ЕС
В Польше продолжаются забастовки из-за бесконтрольного притока пшеницы с востока

Накануне, 15 апреля, Венгрия и Польша запретили импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины до 30 июня 2023 года. Причиной стало затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины раскритиковало решение Польши запретить ввоз в страну украинской продукции.

До этого, 23 марта, страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. С проблемами из-за ввоза украинского зерна столкнулись фермеры Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023