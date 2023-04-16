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У устроившего взрыв рядом с премьер-министром Японии изъяли нож

Kyodo: у устроившего взрыв рядом с премьером Японии изъяли нож
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Фото: REUTERS/KYODO
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Правоохранители изъяли нож у злоумышленника, который устроил взрыв в городе Вакаяма во время визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Предполагается, что задержанный 24-летний Рюдзи Кимура мог планировать нападение на политика с использованием холодного оружия.

Кроме того, по данным NHK, сотрудники полиции обыскали жилье Кимуры и вынесли оттуда десять картонных коробок, содержание которых неизвестно. Незадолго до этого соседям молодого человека предложили временно эвакуироваться из-за опасения, что в доме преступника может храниться взрывчатка. До сих пор информации о подобных находках не поступало.

Накануне сообщалось, что следователи изъяли с места ЧП два предположительно взрывоопасных цилиндрических предмета.

Инцидент со взрывом произошел 15 апреля перед выступлением Кисиды в городе Вакаяма одноименной префектуры. Отмечалось, что премьер-министр закончил инспектировать рыбацкий порт и готовился произнести речь, когда неизвестный бросил в его сторону предмет, который сдетонировал после падения. Мужчину задержали сотрудники службы безопасности.

Премьер-министра оперативно эвакуировали, и он провел некоторое время в полицейском управлении. Кисида, несмотря на случившееся, публично произнес речь.

Позже стало известно, что один из присутствовавших на месте происшествия полицейских получил легкую травму. При этом не уточняется, пострадал ли он во время взрыва или в результате давки после.

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