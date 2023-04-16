В Финляндии задумались о пересмотре соглашений по Аландским островам

В Финляндии после присоединения к НАТО стали задумываться о разрыве соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщила финская газета Ilta-Sanomat.

«После того как Финляндия стала членом НАТО, возник вопрос, остается ли соглашение о демилитаризации Аландских островов актуальным», — говорится в материале.

Депутаты финского парламента Ярмо Линдберг и Пекка Товери считают, что нужно пересмотреть вопрос о мирном статусе островов.

Тем не менее власти Аландских островов изъявили желание сохранить нынешний демилитаризованный статус. С 1856 года острова имеют такой статус, подтвержденный рядом соглашений.

8 апреля газета Global Times сообщила, что ситуация в Евросоюзе (ЕС) стала еще более сомнительной с точки зрения обеспечения всеобщей безопасности после вхождения Финляндии в НАТО и возможного вступления Швеции в военный блок. По мнению экспертов, вступление в НАТО увеличит для Хельсинки риски в сфере безопасности, вместо того чтобы их уменьшить.

Накануне заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, что военный блок должен продолжать поддерживать Украину и в то же время укреплять оборону и сдерживание на восточном фланге, так как он сильно изменился после присоединения Финляндии и в свете вероятного включения в альянс Швеции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 6 апреля сказал, что Россия работает на сбалансирование всей архитектуры безопасности на континенте каждый раз, когда НАТО приближается к ее границам. Он обратил внимание на то, что это именно альянс расширяется в сторону российских границ, а не РФ приближается своей военной инфраструктурой к границам военного блока.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После этого генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что пятая статья Североатлантического договора, которая гарантирует защиту, теперь распространяется на Финляндию.

В тот же день Песков сообщил, что вступление Финляндии в НАТО обостряет ситуацию в регионе. По его словам, это стало посягательством на безопасность и интересы России.