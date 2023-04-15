Польша запретила ввоз сельхозпродукции с Украины до 30 июня

Власти Польши запретили ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня. Об этом в субботу, 15 апреля, говорится в распоряжении министерства развития и технологий страны, опубликованном на сайте правительства.



«До 30 июня 2023 года устанавливается запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, производимой или ввозимой с территории Украины на территорию Польской Республики, указанной в приложении к распоряжению», — указано в документе.

Запрет касается украинского зерна, сахара, молочных продуктов, семян, льна и конопли, фруктов, овощей, вина, мяса, а также продуктов пчеловодства.

Ранее в этот день министерство аграрной политики и продовольствия Украины раскритиковало решение Польши запретить ввоз в страну украинской продукции. На сайте ведомства говорится, что Киев «сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта в/и через территорию Польши (в том числе транзитом) сельскохозяйственных товаров с Украины».



В этот же день правительство Польши приняло решение временно запретить ввоз украинского зерна и уполномочило профильные ведомства принять меры для стабилизации зернового рынка в стране. При этом отмечалось, что министры сельского хозяйства и технологий находятся в постоянном контакте с властями Украины для решения ситуации с поставками зерна.

Против ввоза украинского зерна в Польшу выступали польские фермеры, которые 12 апреля заблокировали железнодорожные пути, по которым в страну ввозили зерно с Украины. Как заявил министр сельского хозяйства Роберт Телюс, поставки зерна продлятся недолго, так как Киев уже заявил о скором прекращении транспортировки зерна в соседнюю страну.

До этого, 23 марта, страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Помимо Польши, с подобными проблемами столкнулись фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.