Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

Минобороны России 16 апреля сообщило о новых героических поступках служащих Вооруженных сил (ВС) РФ, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в оборонном ведомстве, рядовой Вадим Фролов в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона проявил отвагу и самоотверженность. В Минобороны уточнили, что дивизион, оказывая артиллерийскую поддержку мотострелковых подразделений, подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков.

Фролов руководил экипажем самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С». Военный уничтожил ангар с техникой и запасами материальных средств, в котором находилось до шести единиц автомобильной техники и до 15 националистов.

За проявленную смелость рядовой награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Гвардии сержант Дмитрий Абдурахимов во время наступления российских подразделений на одном из тактических направлений в составе расчета выполнял задачу по их артиллерийской поддержке, добавили в ведомстве. Украинские националисты выстроили эшелонированную оборону на участке местности и вели непрерывный огонь по наступающим подразделениям российской пехоты, а также по позициям соседнего артиллерийского подразделения.

Попав под ответный минометный огонь, гвардии сержант смог сохранить работоспособность расчета и продолжал поддержку пехотинцев. В ходе боя расчет под командованием Дмитрия Абдурахимова подавил две огневые точки противника, чем способствовал продвижению штурмовой группы и закреплению на указанном рубеже. Самоотверженные и грамотные действия военнослужащего позволили выполнить поставленную боевую задачу, занять указанный рубеж подразделением, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Накануне в Восточной группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали, что в Артемовске (украинское название — Бахмут) проходят беспрецедентно тяжелые бои для украинских боевиков.

В этот же день в Минобороны России сообщили о занятии еще двух кварталов Артемовска на северной и южной окраинах города. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, оставшиеся в городе украинские боевики, отступая, целенаправленно разрушают жилые дома и объекты инфраструктуры для замедления продвижения ВС России.

Всего на донецком направлении, добавил 15 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ за сутки потеряли более 315 военных и наемников. Также ВСУ понесли потери и на других участках фронта. Как уточнил Конашенков, до 40 украинских военнослужащих уничтожено на купянском направлении. На южнодонецком и запорожском направлениях уничтожено до 30 военных ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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