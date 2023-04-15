«Известия» показали обстановку в Киево-Печерской лавре в канун Пасхи

«Известия» побывали в Киево-Печерской лавре в канун Пасхи.

Отмечается, что обстановка в храме спокойная. Прихожане несут в обитель куличи и яйца, чтобы освятить их накануне светлого праздника.

Ранее, 14 апреля, бывшего главу национального заповедника «Хортица» в Запорожской области Максима Остапенко назначили новым и.о. генерального директора заповедника «Киево-Печерская лавра».

За два дня до этого комиссия украинского министерства культуры зафиксировала аварийное состояние одного из корпусов Киево-Печерской лавры. Глава ведомства Александр Ткаченко сообщил, что комиссия пришла к выводу, что корпус № 112 непригоден для эксплуатации и имеет явные признаки разрушения.

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) и ее сторонники оказывают давление на УПЦ. Оно усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры с подписью и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Также говорилось о том, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

В качестве причины закрытия части монастыря назвали якобы выявленные нарушения. В ноябре прошлого года в ходе обысков на территории лавры Служба безопасности Украины (СБУ) нашла пророссийскую литературу.

После этого в городах Украины начали проходить захваты храмов и столкновения раскольников с представителями Украинской православной церкви (УПЦ). Вместе с этим УПЦ остается в лавре.