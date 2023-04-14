На Украине назначен новый и. о. главы нацзаповедника «Киево-Печерская лавра»

Бывшего главу национального заповедника «Хортица» в Запорожской области Максима Остапенко назначили новым и. о. генерального директора заповедника «Киево-Печерская лавра». Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

«Хочу представить нового и. о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко. Подписал сегодня соответствующий приказ о его назначении», — написал он в Telegram-канале.

Ткаченко добавил, что бывший и. о. главы заповедника «Киево-Печерская лавра» Александр Рудник теперь занимает пост заместителя руководителя.

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) и ее сторонники оказывают давление на Украинскую православную церковь (УПЦ). Оно усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры с подписью Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Также говорилось о том, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

В качестве причины закрытия части монастыря назвали якобы выявленные нарушения. В ноябре прошлого года в ходе обысков на территории лавры Служба безопасности Украины (СБУ) нашла пророссийскую литературу.

После этого в городах Украины начали проходить захваты храмов и столкновения раскольников с представителями УПЦ. Вместе с этим УПЦ остается в лавре.

Так, 9 апреля противники УПЦ предприняли попытку захвата собора Александра Невского в Каменец-Подольском Хмельницкой области. Они призывали приходить в собор для штурма и распространяли ложную информацию о церкви. Верующим же, которые защищали храм, пытались вручить повестки. Внутри собора продолжались богослужения.

До этого, 5 апреля, сторонники ПЦУ захватили церковь Святого Георгия Победоносца во Львове во время богослужения. На территорию кафедрального собора зашли около 50 человек, заблокировали вход на территорию и в храм.