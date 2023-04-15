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Иранское СМИ назвало утечку документов Пентагона сигналом о неготовности Киева

Akharin khabar: утечка из Пентагона была секретным посланием Зеленскому
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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Утечка секретных документов Пентагона была попыткой предупредить о неготовности Украины вести контрнаступление. Об этом 13 апреля написало иранское издание Akharin khabar.

«Данный вброс можно истолковывать как косвенное указание Киеву о том, что он не готов не только к контрнаступлению, но и вообще к активным боевым действиям с каким-либо позитивным для себя результатом», — говорится в статье, перевод которой опубликован на «ИноСМИ».

В связи с этим Украине было бы предпочтительнее отказаться от боевых действий и пойти на переговоры, говорится в статье. В то же время авторы допускают, что опубликованные документы могли также дезинформировать о состоянии дел в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

База сданных: насколько достоверна утечка сведений из Пентагона
Появление секретных документов в интернете может быть американской кампанией по дезинформации

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

11 апреля министр обороны США Ллойд Остин, комментируя заявления о том, что утечка документов Пентагона срывает планы украинского контрнаступления, заявил, что у Киева есть возможности наступать.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сказал, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева, в том числе на планы контрнаступления.

Как сообщил «Известиям» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, Украина не имеет ни сил, ни средств для контрнаступления. С помощью утечки документов США пытаются снять с себя ответственность за возможный провал ВСУ. У украинских боевиков мало танков, бронетранспортеров, подготовленных экипажей, недостаточно личного состава.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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