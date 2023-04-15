Во французском Рене произошли столкновения протестующих с полицией

Во Франции продолжаются протесты и столкновения с полицией, начавшиеся накануне на фоне принятия в стране пенсионной реформы. Крупные столкновения 15 апреля проходят на площади Республики в городе Рене.

На кадрах видео, размещенных в соцсетях, видно, как протестующие бросают в полицейских петарды, сталкивают на мостовую мусорные баки, выкрикивают лозунги.

Полицейские, в свою очередь, применяют водометы и слезоточивый газ.

Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет.

Французские профсоюзы в ответ призвали к «исключительной и народной» демонстрации против пенсионной реформы 1 мая. Отмечается, что подобная акция представителей всех профессий станет исторической для Франции. Также профсоюзы выступили с призывом к Макрону не подписывать закон о пенсионной реформе.

Во Франции из-за этой реформы не прекращаются забастовки. Манифестанты жгут файеры и выкрикивают в мегафон лозунги, призывая граждан к продолжению протеста. По данным МВД Франции, в акциях протеста в столице 14 апреля участвовали порядка 4 тыс. человек.