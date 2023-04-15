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Православные верующие отмечают Великую субботу

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Верующие в Великую субботу завершают приготовления к Пасхе. На шестой день Страстной седмицы Церковь вспоминает телесное погребение Иисуса Христа. Сегодня в храмах совершается литургия Василия Великого. После богослужения прихожане приносят на освящение куличи и другую снедь, сообщает телеканал «Известия». А священнослужители облачаются в светлые одежды. Посреди храма в субботу можно увидеть плащаницу, которая символизирует тело Спасителя.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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