Православные верующие отмечают Великую субботу

Верующие в Великую субботу завершают приготовления к Пасхе. На шестой день Страстной седмицы Церковь вспоминает телесное погребение Иисуса Христа. Сегодня в храмах совершается литургия Василия Великого. После богослужения прихожане приносят на освящение куличи и другую снедь, сообщает телеканал «Известия». А священнослужители облачаются в светлые одежды. Посреди храма в субботу можно увидеть плащаницу, которая символизирует тело Спасителя.

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