Делегация из России прилетела в Иерусалим на церемонию схождения Благодатного огня
Делегация из России 15 апреля прибыла в храм Гроба Господня на церемонию схождения Благодатного огня.
В планах делегации доставить Благодатный огонь из Иерусалима в Москву в ночь на 16 апреля.
Благодатный огонь привезут в храм Христа Спасителя в ходе пасхального богослужения, которое возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Схождение Благодатного огня должно произойти 15 апреля, накануне великого праздника Пасхи. Церемония всегда проходит в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, где расположен Гроб Господень. Считается, что святыня возведена именно на месте погребения и последующего возвращения к жизни Иисуса Христа.
В свою очередь, израильская полиция приняла повышенные меры безопасности в Иерусалиме в ожидании церемонии схождения Благодатного огня.
В частности, на подступах к Старому городу полицейские установили плотные заграждения, чтобы регулировать поток верующих, направляющихся на церемонию.