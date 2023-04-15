В Иерусалиме приняли повышенные меры безопасности в ожидании Благодатного огня

Израильская полиция 15 апреля приняла повышенные меры безопасности в Иерусалиме в ожидании церемонии схождения Благодатного огня.

На подступах к Старому городу полицейские установили плотные заграждения, чтобы регулировать поток верующих, направляющихся на церемонию.

Кроме того, возле основных входов в исторический центр установлены плакаты с подсказками для паломников на разных языках. Также, согласно принятым мерам безопасности, в храм Гроба Господня смогут войти только 1,8 тыс. человек со спецпропусками.

Пасха определяется на основе лунного календаря — в 2023 году торжество приходится на 16 апреля, соответственно, сошествие Благодатного огня должно произойти 15 апреля.

Согласно историческим источникам, схождение Благодатного огня люди наблюдают уже около 16 веков. По преданию, если чуда не произойдет в назначенное время, это станет дурным предзнаменованием для всего человечества. Считается, что вслед за этим придет конец миру и Страшный суд, где каждый будет держать ответ за свои грехи.

Однако доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов указал, что в случае «несхождения» Благодатного огня конца света не будет, это частное богословское мнение, а не истина.

Планируется, что в ночь на 16 апреля делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из Иерусалима в Москву.