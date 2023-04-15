Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иерусалиме приняли повышенные меры безопасности в ожидании Благодатного огня
Мир
Власти ФРГ выступили за включение атомного сектора России в 11-й пакет санкций ЕС
Общество
Фонд Андрея Первозванного доставит в Москву Благодатный огонь из Иерусалима
Мир
WP узнала о сомнениях союзников США после утечки данных
Мир
Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине
Мир
Во Франции сочли враждебным контрнаступление ВСУ
Мир
МИД РФ заявил о работе над возобновлением авиасообщения со странами Африки
Мир
Экс-госсекретарь США Помпео отказался участвовать в выборах президента
Происшествия
Ученые заявили о разрушении купола Шивелуча из-за взрывного извержения
Армия
Фрегат «Маршал Шапошников» вышел в море для проверки боевой готовности ТОФ
Мир
В Гагаузии заявили о зависимости Молдавии от западных кредитов
Мир
МИД КНР призвал учитывать интересы других стран в области безопасности
Мир
График саммита глав МИД G7 в Японии не будет изменен после взрыва у места выступления Кисиды

Фонд Андрея Первозванного доставит в Москву Благодатный огонь из Иерусалима

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из Иерусалима в Москву в ночь на 16 апреля, сообщили в пресс-службе фонда.

Пасха, или Воскресение Христово, в 2023 году отмечается 16 апреля.

Благодатный огонь привезут в храм Христа Спасителя в ходе пасхального богослужения, которое возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Как и в предыдущие три года, Благодатный огонь прибудет во Внуково-3, где Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий», — отмечается в заявлении.

Пасха в 2023 году: всё о православном празднике
Традиции и символы Светлого Христова Воскресения

Схождение Благодатного огня должно произойти 15 апреля, накануне великого праздника Пасхи. Церемония всегда проходит в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, где расположен Гроб Господень. Считается, что святыня возведена именно на месте погребения и последующего возвращения к жизни Иисуса Христа.

Ранее доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов заверил, что в случае «несхождения» Благодатного огня конца света не будет, это частное богословское мнение, а не истина.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023