Фонд Андрея Первозванного доставит в Москву Благодатный огонь из Иерусалима

Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из Иерусалима в Москву в ночь на 16 апреля, сообщили в пресс-службе фонда.

Пасха, или Воскресение Христово, в 2023 году отмечается 16 апреля.

Благодатный огонь привезут в храм Христа Спасителя в ходе пасхального богослужения, которое возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Как и в предыдущие три года, Благодатный огонь прибудет во Внуково-3, где Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий», — отмечается в заявлении.

Схождение Благодатного огня должно произойти 15 апреля, накануне великого праздника Пасхи. Церемония всегда проходит в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, где расположен Гроб Господень. Считается, что святыня возведена именно на месте погребения и последующего возвращения к жизни Иисуса Христа.

Ранее доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов заверил, что в случае «несхождения» Благодатного огня конца света не будет, это частное богословское мнение, а не истина.