Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили почти целый взвод пехоты ВСУ

Минобороны России 15 апреля показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне спецоперации.

«В основном у нас все цели — это живая сила противника, расположенная в посадках. Укрепрайоны оборудуют. Самое главное — выбирать огневую позицию, учитывая складки местности. Также тут оборудованы укрытия. Сделаны надежные накаты из бревен сверху, а также подушка из земли. То есть состав расчетов полностью в безопасности», — рассказал старший офицер батареи с позывным «Нева».

Отмечается, что расчетом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) одного из соединений ВДВ в лесополосе был обнаружен взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения.

Точным огнем с закрытых огневых позиций, артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили окопавшуюся пехоту ВСУ.

Как сообщили в Минобороны, от получения цели до проведения выстрела военнослужащие потратили не более двух минут, после чего была осуществила корректировка огня для нанесения максимального огневого поражения противнику.

В ходе совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов было уничтожено порядка взвода боевиков ВСУ.

Ранее, 13 апреля, Минобороны опубликовало кадры боевой работы артиллерийских подразделений ВДВ в зоне проведения спецоперации. В ведомстве подчеркнули, что экипажи САУ «Нона» совершают марш на огневые позиции, проводят прицеливание и наносят огневое поражение живой силе ВСУ, уничтожая также командно-наблюдательные пункты противника, оборудованные в лесу.

11 апреля штурмовые отряды ВДВ РФ захватили опорный пункт украинских боевиков. По переданным координатам с БПЛА артиллерия нанесла огневое поражение обороняющимся подразделениям ВСУ. Прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов десантники подавили сопротивление противника и захватили взводный опорный пункт боевиков.

До этого, 8 апреля, зенитные подразделения ВДВ уничтожили технику и живую силу ВСУ, окопавшихся в лесу. Отмечается, что разведка, корректировка и контроль поражения целей осуществлялся при помощи беспилотников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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