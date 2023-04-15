В экономике РФ обозначили переход от «антикризиса» к нормализации
Российские власти перешли от антикризисной программы поддержки экономики к выполнению национальных целей развития и к постепенной нормализации бюджетного процесса. Соответствующий вывод 14 апреля сделали Минфин и Минэкономики на заседании совместной коллегии двух ведомств.
На заседании были представлены параметры макропрогноза, из которого власти будут исходить при формировании следующего бюджета. Так, глава Минфина Антон Силуанов отметил, что приоритеты бюджетно-налоговой политики «постепенно смещаются от антикризисной повестки к реализации национальных целей развития».
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