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Авто
Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили на 8% до лета

Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП РФ на 1,2% в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минэкономразвития РФ прогнозирует рост ВВП страны на 1,2% в 2023 году. Об этом заявил в пятницу, 14 апреля, министр экономического развития Максим Решетников на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития России.

«Экономика продолжает восстанавливаться. Оцениваем темп роста ВВП в этом году на уровне 1,2%», — сказал Решетников.

Он также уточнил, что к 2026 году рост ускорится почти до 3% благодаря восстановлению потребительского спроса.

В сентябре прошлого года в Минэкономразвития прогнозировали падение экономики России в 2023 году на уровне 0,8%.

Пике отменяется: Всемирный банк улучшил прогноз российского ВВП в 16 раз
По новым оценкам, падение составит всего 0,2%

Ранее, 11 апреля, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7%. Согласно представленным данным, прогноз роста на 2023 год пересмотрен в большую сторону на 0,4% и снижен на 0,8% в 2024 году по сравнению с январской оценкой.

В начале апреля Всемирный банк также также спрогнозировал улучшение по динамике экономики России в этом году году. Однако, согласно мнению его аналитиков, произойдет сокращение ВВП, а не рост, но на 0,2%, а не на 3,3%, как прогнозировалось раньше.

В марте Решетников заявил, что у экономики страны большой потенциал. Основу данного потенциала, по словам министра, составляет внутренний спрос.

В том же месяце президент России Владимир Путин отмечал, что внешнеторговый оборот России в прошлом году вырос более чем на 8%. Он также спрогнозировал, что во II квартале ожидается рост ВВП. При этом спад экономики летом 2022 года был связан с санкциями, а с июля прошлого года в стране отмечается рост.

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