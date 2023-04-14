Минфин отметил сохранение доверия к финсистеме РФ по итогам 2022 года

По итогам 2022 года экономическим ведомствам удалось стабилизировать курс рубля и выйти на положительную динамику доходов населения, доверие к финансовой системе сохранилось. Об этом 14 апреля на совместном расширенном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Подводя итоги прошлого года, можно констатировать, что удалось сохранить доверие к финансовой системе, стабилизировать ценовую и курсовую динамику», — сказал министр.

Он добавил, что сохранены уровень занятости и рабочие места. Страна вышла на положительную динамику доходов граждан.

По мнению Силуанова, бюджетная политика страны нормализуется.

К 2025 году предполагается выйти на первичный баланс бюджета, заключил глава Минфина.

Ранее в апреле член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян высказал мнение, что итоговые годовые показатели дефицита бюджета не будут значительно отклоняться от текущего плана. Он отметил, что экономика прошла через тяжелый квартал, но сейчас ситуация с сырьевым экспортом может улучшиться, что позитивно скажется на доходе бюджета РФ.

В начале апреля Силуанов рассказал, что бюджет в конце марта пополнился доходами в размере 2,5 трлн рублей. Он также выразил уверенность, что все обязательства правительства будут выполнены.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал закон о бюджете России на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7% ВВП.