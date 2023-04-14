Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов во французском Лионе

Столкновения полиции и демонстрантов, выступающих против пенсионной реформы, начались во Франции. В Лионе против митингующих применили слезоточивый газ. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает местное издание Lyon Mag.

Ранее в этот день Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу. Таким образом, было утверждено повышение пенсионного возраста. В Елисейском дворце подтвердили, что президент Франции Эммануэль Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в ближайшие дни. Известно, что она вступит в силу не в первоначальной редакции, поскольку совет отверг шесть позиций пенсионного закона.

По данным газеты, возле префектуры в Лионе собрались порядка 200–300 человек. Через несколько минут после объявления Конституционным советом об утверждении основной части пенсионной реформы демонстранты начали выражать свой гнев.

«Мы также перейдем к силе!» — скандировали они, призывая к забастовкам и жестким манифестациям», — передает Lyon Mag.

Власти Франции ожидают, что в пятницу в столице и по всей стране пройдут более 130 акций протеста.

Уже с утра десятки протестующих собрались перед зданием мэрии Парижа. В течение часа после объявления о том, что совет одобрил повышение пенсионного возраста, площадь заполнилась почти вся. Манифестанты жгут файеры и выкрикивают в мегафон лозунги, призывая граждан к продолжению протеста.

Также протестующие выносят мусорные баки в префектуре Вандея в Ла-Рош-сюр-Йон.

Накануне утверждения закона акции протеста прошли во всех крупных городах страны. По данным полиции, на них вышли около 380 тыс. человек. Местами они переросли в беспорядки.

Закон об увеличении пенсионного возраста был принят 16 марта без голосования в парламенте. Реформа предполагает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться с 1 сентября 2023 года и достигнет 64 лет в 2030 году.