Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин подписал закон о переводе новых регионов на московское время
Наука и техника
СМИ сообщили о планах Маска создать компанию в области искусственного интеллекта
Происшествия
Число погибших в Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ возросло до четырех
Политика
Вступил в силу закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Общество
Минюст признал иноагентом Семена Слепакова
Мир
Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов во французском Лионе
Мир
Оборонная компания Aerojet Rocketdyne расширит производство в США за счет Украины
Мир
В Германии выступили против поставок Киеву современных истребителей
Политика
Путин подписал закон о сроке давности по административным делам
Мир
В Киевской области сгорел храм Святой Матроны
Армия
Сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал о продвижении российских сил в Артемовске
Мир
Китайское рекламное агентство BlueFocus заменит сотрудников нейросетью
Мир
Ведущий профсоюз Франции призвал Макрона не подписывать закон о пенсионной реформе
Сюжет:

Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов во французском Лионе

0
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столкновения полиции и демонстрантов, выступающих против пенсионной реформы, начались во Франции. В Лионе против митингующих применили слезоточивый газ. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает местное издание Lyon Mag.

Ранее в этот день Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу. Таким образом, было утверждено повышение пенсионного возраста. В Елисейском дворце подтвердили, что президент Франции Эммануэль Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в ближайшие дни. Известно, что она вступит в силу не в первоначальной редакции, поскольку совет отверг шесть позиций пенсионного закона.

По данным газеты, возле префектуры в Лионе собрались порядка 200–300 человек. Через несколько минут после объявления Конституционным советом об утверждении основной части пенсионной реформы демонстранты начали выражать свой гнев.

«Мы также перейдем к силе!» — скандировали они, призывая к забастовкам и жестким манифестациям», — передает Lyon Mag.

Власти Франции ожидают, что в пятницу в столице и по всей стране пройдут более 130 акций протеста.

Уже с утра десятки протестующих собрались перед зданием мэрии Парижа. В течение часа после объявления о том, что совет одобрил повышение пенсионного возраста, площадь заполнилась почти вся. Манифестанты жгут файеры и выкрикивают в мегафон лозунги, призывая граждан к продолжению протеста.

Также протестующие выносят мусорные баки в префектуре Вандея в Ла-Рош-сюр-Йон.

Накануне утверждения закона акции протеста прошли во всех крупных городах страны. По данным полиции, на них вышли около 380 тыс. человек. Местами они переросли в беспорядки.

Провели под статью: Франция протащила реформу пенсий в обход Нацассамблеи
Чем это чревато для властей и во что превратился Париж за время забастовок

Закон об увеличении пенсионного возраста был принят 16 марта без голосования в парламенте. Реформа предполагает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться с 1 сентября 2023 года и достигнет 64 лет в 2030 году.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023