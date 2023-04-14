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«РВ» сообщила о ликвидации в Артемовске командира легиона наемников ВСУ

«Русская весна»: один из командиров легиона наемников ВСУ Михал Журек ликвидирован в Артемовске
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Сотрудники ЧВК «Вагнер» ликвидировали в Артемовске (украинское название — Бахмут) одного из командиров легиона наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михала Журека. Об этом 14 апреля сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Польскому наемнику было 45 лет, он планировал приехать на родину в мае, но был смертельно ранен.

Тело Журеко уже похоронили в Польше, на траурной церемонии присутствовали его близкие, представители местной власти и делегация Войска Польского. Мессу по погибшему заказала министр труда и социальной политики Польши Марлена Малонг.

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Ранее в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что число иностранных наемников, прибывающих для участия в конфликте на стороне Украины, стремительно увеличивается.

Портал The Daily Beast 12 апреля сообщил о смерти на Украине двух американских наемников — Эдварда Уолтера Уилтона и ветерана морской пехоты Грейди Курпаси.

В марте газета The New York Times написала, что в иностранный легион Украины входит только 1,5 тыс. военных вместо заявленных 20 тыс. Он, по данным издания, был наспех сформирован украинским правительством, а при наборе проверка биографии добровольцев длилась не более 10 минут.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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