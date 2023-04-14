Три человека получили ранения во время музыкального мероприятия в США

Три человека получили огнестрельные ранения во время несанкционированного музыкального мероприятия в американском штате Коннектикут. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает издание Daily Voice со ссылкой на данные полиции.

«Жертвами стали 24-летний мужчина из Бриджпорта, 23-летняя женщина из округа Нью-Хейвен в Уотербери, штат Коннектикут, и 23-летняя женщина из Бриджпорта», — говорится в публикации.

Все пострадавшие были доставлены в районные больницы с огнестрельными ранениями. Во время стрельбы ранение также получил один полицейский.

По данным издания, на мероприятии, которое проходило в Приморском парке в Бриджпорте, собрались более 200 человек. На нем присутствовали взрослые и дети всех возрастов. Очевидцы рассказали, что слышали несколько выстрелов. На место тут же прибыл патруль полиции.

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе. Им оказался 24-летний Кристофер Ллойд Руш из Бриджпорта. Ему предъявлены обвинения по трем пунктам, включая кражу и ношении огнестрельного оружия без разрешения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее четыре человека погибли и восемь получили ранения в результате стрельбы в американском Old National Bank в центре Луисвилля (штат Кентукки) 10 апреля. Среди пострадавших офицер полиции, он был прооперирован. Стрелявший был ликвидирован, оружие он легально купил в местном магазине.

После стрельбы в Луисвилле президент США Джо Байден обвинил республиканцев в разгуле насилия в Соединенных Штатах и потребовал от конгресса запретить штурмовые винтовки.