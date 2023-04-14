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Кидавшего яйца в Карла III признали виновным в угрожающих действиях

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Фото: Getty Images/Owen Humphreys - PA Images
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Студент Патрик Телвелл, кидавший яйца в короля Великобритании Карла III и королеву-консорта Камиллу, признан виновным в создании угрожающих действий. Об этом 14 апреля сообщил телеканал Sky News.

«Патрик Телвелл, 23 года, был признан виновным в угрожающем поведении, после того как он назвал короля педофилом и бросил по меньшей мере пять яиц во время его прогулки и общения с народом в Йорке в ноябре 2022 года», — говорится в сообщении.

Мужчина не признал себя виновным. Он назвал свои действия законными, так как они были самозащитой от «насилия, совершенного британским государством». На оглашение решения суда он пришел с плакатом, на котором изображено разбитое яйцо.

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Телвелл попытался забросать яйцами Карла III и королеву-консорта Камиллу 10 ноября. Полиция Северного Йоркшира позднее рассказала, что 23-летний мужчина был арестован, а затем отпущен под залог.

В дальнейшем подобный инцидент произошел 6 декабря во время прогулки Карла III в графстве Бедфордшир недалеко от Лондона. Яйцо бросил 21-летний Гарри Мэй. Полиция сразу же задержала злоумышленника. После инцидента сотрудники службы безопасности увели короля подальше от собравшейся в центре города толпы. Позднее монарх возобновил обмен рукопожатиями с представителями общественности.

13 января Мэй признал себя виновным в нарушении общественного порядка. Он заплатил штраф в размере £100 ($124) и выплатил £85 ($105) в качестве судебных издержек.

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