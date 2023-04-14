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Янькова рассказала о возвращении на ринг и подготовке к бою с Бостанжи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Тридцатидвухлетняя чемпионка России по тайскому боксу Анастасия Янькова рассказала о возвращении на ринг после пятилетнего перерыва. Своими планами и ожиданиями от предстоящего боя с 18-летней турчанкой Сюденюр Бостанжи она поделилась с «Известиями» в пятницу, 14 апреля.

Спортсменка отметила, что хорошо изучила прошлые бои своей оппонентки и полностью готова к работе.

«Естественно, я посмотрела бои своей соперницы, я ее изучила, изучила ее с тренером, изучила ее сама. Посмотрела множество ее боев, и я понимаю, что нужно делать», — сказала Янькова, добавив, что, по ее мнению, у нее есть ключи и инструменты, которые будут работать именно против турецкой спортсменки.

Она также указала на то, что начинала заниматься единоборствами именно с кикбоксинга, поэтому готова к возвращению на ринг после пятилетней паузы именно в этом виде.

«Это моя база. Всё равно, как бы мне ни нравилась борьба, кикбоксинг и тайский бокс навсегда в моем сердце. И когда мне предложили подраться по правилам кикбоксинга, я подумала, что это было бы интересно», — заявила Янькова.

Поединок Яньковой и Бостанжи пройдет на турнире по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 21 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

Главным поединком вечера станет реванш Александра Шлеменко и Ясубея Эномото.

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13 апреля боксер и комментатор Григорий Дрозд поделился мнением о том, за счет чего россиянин Александр Шлеменко одержит победу над швейцарцем Ясубеем Эномото в кикбоксерском поединке. По его словам, Шлеменко умеет терпеть боль преодолевать тяжелые моменты, терпеть удушающие приемы. Он напомнил, что раньше Шлеменко и Эномото уже дрались по правилам ММА и тогда россиянин одержал победу судейским решением.

До этого, 10 апреля, Эномото рассказал, что очень рад провести реванш после проигрыша россиянину в 2014 году. Он добавил, что поединок со Шлеменко будет сложным, но интересным. При этом швейцарец выразил надежду, что бой завершится без каких-либо травм, чтобы ничего не помешало обоим бойцам продолжить карьеру.

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