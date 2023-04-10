Эномото заявил о своей радости из-за возможности провести бой-реванш со Шлеменко

Швейцарский боец Ясуби Эномото перед боем с Александром Шлеменко рассказал, что очень рад наконец провести реванш после проигрыша россиянину в 2014 году. Своими ожиданиями от предстоящего поединка спортсмен поделился с «Известиями» в понедельник, 10 апреля.

«Конечно, я счастлив. Такое почти не случается. За последние девять лет я много раз пытался добиться этого реванша. Если честно, я не верил, что у меня получится организовать реванш. <…> Это круто!» — сказал боец.

Он добавил, что, по его мнению, поединок со Шлеменко будет трудным, но интересным. При этом Эномото выразил надежду, что поединок закончится без каких-либо травм, чтобы ничего не помешало обоим бойцам продолжить карьеру.

Швейцарец подчеркнул, что уважает своего соперника как бойца и не может сказать о нем ничего плохого.

По словам Эномото, Шлеменко — отличный представитель российского ММА, показавший себя в боях со многими известными бойцами.

Накануне чемпион по рукопашному бою и самбо, боец ММА, видеоблогер Артем Тарасов назвал Эномото ярким, колоритным и сильным бойцом. По словам Тарасова, каждый его выход на ринг был интересным. Предстоящий поединок будет тяжелым для россиянина, потому что соперник действительно силен, предположил Тарасов.

6 апреля боец ММА Иван Штырков назвал фаворитом предстоящего боя Эномото. Он указал на то, что в предыдущих боях швейцарец держал хороший темп, несмотря на жестких соперников. Вследствие чего Шлеменко придется хорошо подготовиться, чтобы отражать удары, отметил боец.

Комментируя предстоящий бой, Шлеменко, в свою очередь, отметил, что Эномото — интересный соперник и хороший ударник.

Бой россиянина Александра Шлеменко и швейцарца Ясуби Эномото состоится 21 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет поединок-реванш в прямом эфире. Трансляция начнется в 23:00.