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Дрозд назвал способные привести к победе над Эномото качества Шлеменко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боксер и комментатор Григорий Дрозд рассказал 13 апреля, за счет чего россиянин Александр Шлеменко одержит победу над швейцарцем Ясубеем Эномото в кикбоксерском поединке.

«Он всегда выходит побеждать. Умеет терпеть боль, умеет преодолевать тяжелые моменты, терпеть удушающие или когда ему ломают руку, ногу. У него порог боли очень высокий. И вот с таким настроем он всегда выходит и, по сути, идет к победе. Шатается на ногах, стоит неустойчиво, но всё равно идет вперед. Физически, духовно очень сильный. С таким бойцом сложно драться», — заявил Дрозд.

Он напомнил, что раньше Шлеменко и Эномото уже дрались по правилам ММА и тогда россиянин одержал победу судейским решением.

«У них будет реванш. И соперник такой, как настоящий самурай, идет вперед и ведет стиль очень агрессивный. Александр любит ударную технику, боксировать в стойке, иногда ему не хватает скорости, но в целом, конечно, огромный опыт проведения поединков», — заявил Дрозд.

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Ранее, 12 апреля, Шлеменко заявил, что у Эномото «крепкая голова». По словам бойца, «его тяжело вырубить, у него крепкая голова. И одна из его сильных сторон — работа в стойке».

10 апреля Эномото рассказывал, что очень рад провести реванш после проигрыша россиянину в 2014 году. Он добавил, что поединок со Шлеменко будет сложным, но интересным. При этом швейцарец выразил надежду, что бой завершится без каких-либо травм, чтобы ничего не помешало обоим бойцам продолжить карьеру.

Поединок пройдет 21 апреля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Телеканал покажет противостояние Шлеменко и Эномото в прямом эфире. В соглавном бою — Мариф Пираев из РФ и китайский боец Родриго Капораль, а также российские чемпионки по тайскому боксу Анастасия Янькова и Сюденюр Бостанжи. Кроме того, на турнире сойдутся Геннадий Макарян и Вадим Апсит. Все поединки пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

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